Русская изба

ЭксклюзивНедвижимостьРусская избаhttps://artsgtu Изба — деревянный срубный (бревенчатый) жилой дом в сельской лесистой местности России.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновНаука биоэнергетической терапии. Для каждого всегда есть основные проблемы веры и вопросы. Зачем мне в это верить? Что они подразумевают под духовным исцелением? Это религиозная доктрина, которая может противоречить моему собственному убеждению? Это что-то вроде глупой головы в облаках духовной чепухи? Позвольте мне поделиться этой презентацией для тех реалистичных умов, которым необходимо увидеть прочную научную основу, основанную на фактах, которая не противоречит вашим основным духовным убеждениям. Биоэнергетическая терапия - это духовное исцеление с очень сильной основой в современном научном понимании, которое будет показано здесь. Наука - это человеческое наблюдение и анализ жизни. Жизнь - это Дух, воплощенный как физический опыт. Итак, наука - это наблюдение Духа, и они действительно не противостоят друг другу. В объяснении этой практики духовного исцеления, когда мы говорим о духовности или духе, мы говорим в самом широком смысле основных духовных идеалов для обеспечения хорошей жизни, которая в равной степени превосходит все религии. Этот метод исцеления предназначен для всех людей, независимо от их веры, потому что он не продвигает какую-либо конкретную доктрину, предлагая здоровые духовные идеалы жить хорошей жизнью. Формы биоэнергетического лечения считаются дополнительными и полезными для медицинского и хирургического вмешательства при расстройствах и болях в течение более сорока лет. Благодаря ключевым клиническим исследованиям, доказывающим эффективность энергетической медицины, это целебное лечение стало признаваться Всемирной организацией здравоохранения [ВОЗ] в 1976 году. Научные границы здоровья и благополучия начали меняться в результате достоверных исследований, проведенных во многих аккредитованных учреждениях, таких как UCLA. Гарвардский медицинский университет, медицинский факультет Университета Тафтса, Нью-Йоркский медицинский колледж и т.д. В течение многих лет традиционная медицина признавала, что нарушения потока энергии в организме являются дисбалансом, указывающим на заболевание, и используют различные средства для контроля потока энергии в организме. Врачи изучают энергетическую активность сердца с помощью электрокардиогерапии (ЭКГ), энергетическую активность мозга с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) и энергетическую активность мышц с помощью электромиографии (ЭМГ), чтобы определить состояние здоровья. Энергетическая активность присутствует во всех других органах и железах тела, так как эта широкая жизненная энергетическая система соединяет тело, разум и дух для поддержания жизнедеятельности. Медицинские колледжи по всему миру в настоящее время преподают теорию и практику энергетической медицины, потому что биоэнергетическое лечение признано в клинических исследованиях эффективным способом повышения функции иммунной системы. Лучший пример - двойное слепое исследование 100 недоношенных детей (на которых не влияли плацебо или знания о лечении). Пятьдесят детей получали биоэнергетическое лечение, а другие - нет. Биоэнергетика лечила детей быстрее, до стабильного здоровья и правильного веса, чтобы покинуть больницу на 6-7 дней раньше, чем остальные. Таким образом, одно только биоэнергетическое лечение признано мощным средством ускорения естественного самоисцеления организма.Юрий ИльиновЭнергетическая медицина основана на квантовой физике, на том факте, что люди - очень энергетичные организмы. Мы создаем измеримое тепло, вырабатываем электричество, излучаем измеримый свет в затемненной комнате и даже имеем измеримое магнитное поле. Согласно принципам квантовой физики, мы на самом деле являемся энергетическими существами, которые занимают материальное тело в физическом пространстве. Квантовая физика - это научное исследование энергетической структуры материи. Согласно теории частиц, все вещество состоит из чрезвычайно мелких частиц: атомов и молекул. Все частицы в чистом веществе идентичны (нет двух разных чистых веществ, имеющих одинаковые частицы). « Все частицы имеют пространство между ними. Все частицы всегда движутся, больше энергии (тепла) - производит больше движения. Все частицы притягиваются друг к другу. Учтите, что все это измерение материи представляет собой квантовую составляющую частиц, как определено выше, с единственной разницей, состоящей в частоте движения в согласованном пространстве между частицами. Это объясняет огромное количество различных типов материальных представлений в этом измерении, имеющих общую основу одной и той же энергии. Популярные квантовые теории в прикладных науках утверждают, что в физике поле - это присвоение количества в каждой точке пространства-времени. Хорошо изученный квантовый феномен, называемый спин-спиновым взаимодействием, предполагает, что субатомные частицы, называемые нейтрино, несут не массу, а только информацию, поскольку они передаются через пространство между частицами. Эфир - это термин, используемый для описания этого пространства или среды для распространения света, энергии и информации между частицами. Он имеет метафизическое происхождение от древних философов, таких как Платон и Аристотель, которые описали это информационное пространство между частицами как Пятый Элемент. Психолог Карл Юнг предложил доказательства общей невидимой разумной связи между людьми, которую он назвал Коллективным бессознательным, что также относится к эфиру. Интеллектуальное энергетическое пространство между частицами, которое облегчает взаимодействие сознательной мыслительной энергии между людьми даже на большом расстоянии. Концепция Эфира позволяет теоретикам использовать квантовую механику для описания информационно-энергетического поля взаимосвязей, сигналов, событий и процессов. Мы назовем этот Эфир полем жизненно-энергетической информации или биоэнергетическим полем.Юрий ИльиновВ медитативном состоянии любые переживания в каждом моменте более осознаны. Ты не отвлекаешься ни на что внешнее, а находишься в данную секунду в данном действии. И поэтому все переживания более ярче и острее воспринимается медитирующим. Это и есть полное переживание момента. Когда, через некоторое время, мы возвращаемся к обычному состоянию, то можем не вспомнить то, что было. Потому что в данном моменте недосягаема та высота состояния, которая была в медитации. Мы либо воспринимаем это как мираж, либо вообще это может затеряться в нашей памяти. Но хотя бы раз, узнав это состояние переживания момента, мы можем почувствовать насколько ярче, глубже, сочнее и радостнее наша жизнь. Находиться в естественном состоянии медитации - это одна из задач нашего воплощения на Земле. Алие.Комментировать
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