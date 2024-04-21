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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марк Дэйгнолт о неопытности «Тандер» в плей-офф: «Возраст – это всего лишь число»

«Возраст – это всего лишь число. Есть разница между молодостью и зрелостью», – сказал Марк Дэйгнолт. Несмотря на то, что «Тандер» является второй по молодости командой в НБА, команда Дэйгнолта заняла первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

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