Марк Дэйгнолт о неопытности «Тандер» в плей-офф: «Возраст – это всего лишь число»

«Возраст – это всего лишь число. Есть разница между молодостью и зрелостью», – сказал Марк Дэйгнолт. Несмотря на то, что «Тандер» является второй по молодости командой в НБА, команда Дэйгнолта заняла первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.