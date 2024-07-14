Особо тяжкие. Организация незаконной миграции будет опасной и разорительной

В последнее время одной из актуальных тем в России стало пресечение нелегальной миграции. В стране регулярно происходят задержания вовлеченных в преступную деятельность чиновников и силовиков, причем масштаб схем их деятельности поражает своим размахом.
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