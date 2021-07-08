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Ирина Чещина
я первый раз читала этот роман лет в 13. Помню,как родители удивлялись. Но мне безумно нравился Швейк )))))
Бравый солдат Шве...
Галина Баранова
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КЛАСС!!!Помню я в детстве примерно так же экспериментировала с зеленым манго(продавали в нашем овощном магазине)...
Кокос
zhanna elina
ТОЧНО! СУПЕР!!!
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Смехотерапия
Маразмики =)
.
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