Почему дачники со стажем советуют делать контур заземления именно треугольником

Электричество — это не только свет в доме, но и потенциальная опасность. Обычно все токоведущие части приборов надежно изолированы, но что, если изоляция повредится? Прикосновение к такому устройству опасно для жизни.
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