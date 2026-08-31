Локализован пожар в плавневой зоне под Анапой

На месте продолжают работать около 30 спасателей и порядка 10 единиц техники. В течение ночи специалисты одновременно тушили огонь и контролировали границы территории, чтобы не допустить распространения пламени на жилую застройку и промышленные объекты.
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