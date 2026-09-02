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ФедералПресс

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Новая Зеландия запретит соцсети для детей младше 16 лет

Новая Зеландия запретит соцсети для детей младше 16 лет

МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон объявил о планах закрыть доступ к крупнейшим цифровым платформам для пользователей младше 16 лет.

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