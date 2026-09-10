Страна и люди
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Страна и люди

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Агент СБУ собирал сведения о британском после по указке украинского блогера

Агент СБУ собирал сведения о британском после по указке украинского блогера

Задержанный агент СБУ собирал данные по британскому посольству с целью совершения теракта по указки украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним «Апостол Дмитрий»).

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