Пожилой единоросс из ХМАО раздражает коллег своими фото топлесс. Фото

Пожилой депутат из ХМАО шокирует коллег фотографиями с обнаженным торсом. Нижневартовский единоросс Сергей Землянкин на протяжении пяти лет выкладывает на своей странице «Вконтакте» картинки топлесс с пляжа, санатория или курортов.