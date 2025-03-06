Пожилой единоросс из ХМАО раздражает коллег своими фото топлесс. Фото

Пожилой депутат из ХМАО шокирует коллег фотографиями с обнаженным торсом. Нижневартовский единоросс Сергей Землянкин на протяжении пяти лет выкладывает на своей странице «Вконтакте» картинки топлесс с пляжа, санатория или курортов.
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