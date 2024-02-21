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Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира

Норвежский депутат выдвинул Илона Маска на Нобелевскую премию мира, пишет Daily Mai. Парламентарий Мариус Нильсен указал, что основатель SpaceX и Tesla «отстаивает свободу слова и самовыражения в постоянно поляризующемся мире».

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