Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира

Норвежский депутат выдвинул Илона Маска на Нобелевскую премию мира, пишет Daily Mai. Парламентарий Мариус Нильсен указал, что основатель SpaceX и Tesla «отстаивает свободу слова и самовыражения в постоянно поляризующемся мире».
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