Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Я твоё, Марусь, меню исключительно ценю…

Я твоё, Марусь, меню исключительно ценю…

ОЛЕГ  ЛАВРОВ Доброе утро, Империя. Если пану взять фунт Зелен-ушки, поместить её в Бидон, посыпать сверху свежим Рют-те, по-шольц-ить, добавить сушеный Грибаус-кайте, взбить всё это потужным Стар-мером, намазать на Хар-рис, выбросить в мусорное ведро вместе с Харрис - мы получим план победы над ПУТИНЫМ.

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