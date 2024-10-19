Я твоё, Марусь, меню исключительно ценю…

ОЛЕГ ЛАВРОВ Доброе утро, Империя. Если пану взять фунт Зелен-ушки, поместить её в Бидон, посыпать сверху свежим Рют-те, по-шольц-ить, добавить сушеный Грибаус-кайте, взбить всё это потужным Стар-мером, намазать на Хар-рис, выбросить в мусорное ведро вместе с Харрис - мы получим план победы над ПУТИНЫМ.