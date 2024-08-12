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Две человека погибли после пожара в жилом доме в Лобне

Две человека погибли после пожара в жилом доме в Лобне

Нескольким спасённым потребовалась медицинская помощь.Смертельный пожар произошёл в городском округе Лобня.

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