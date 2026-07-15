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Руис не проиграл ни одного матча за Испанию – 34 победы и 15 ничьих

Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис еще ни разу не проигрывал в составе национальной команды. Матч против Франции в полуфинале ЧМ-2026 (2:0) стал для футболиста « ПСЖ » 49-м в составе сборной.

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