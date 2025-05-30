Желтый уровень опасности объявили в Петербурге 30 мая из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Росгидрометцентра, такой режим введен с 12:00 до 20:00.
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Желтый уровень опасности объявили в Петербурге 30 мая из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Росгидрометцентра, такой режим введен с 12:00 до 20:00.