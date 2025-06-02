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  • Егор Горшков
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Дмитрий Патрушев обозначил агрострахование как приоритетную меру защиты АПК от природных бедствий

Дмитрий Патрушев обозначил агрострахование как приоритетную меру защиты АПК от природных бедствий

Агрострахование является основной мерой, предусмотренной государством для защиты производителей зерна от неблагоприятных погодных факторов, – заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев на открытии Всероссийского зернового форума в Сочи 30 мая.

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