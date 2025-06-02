Дмитрий Патрушев обозначил агрострахование как приоритетную меру защиты АПК от природных бедствий

Агрострахование является основной мерой, предусмотренной государством для защиты производителей зерна от неблагоприятных погодных факторов, – заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев на открытии Всероссийского зернового форума в Сочи 30 мая.
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