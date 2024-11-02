Роджер Федерер привез кубок ЧМ по League of Legends на арену, на которой завершил карьеру

1 ноября аккаунт Mercedes-Benz опубликовал ролик с теннисистом Роджером Федерером и кубком ЧМ по LoL На видео спортсмен везет трофей на The O2 Arena, где пройдет гранд-финал World Championship 2024ю При этом The O2 Arena стала местом, в котором Федерер завершил свою профессиональную карьеру в 2022 году.