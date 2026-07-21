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Царьград

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Импорт СПГ в Европу в июле 2026 года упал до 23-месячного минимума

Импорт СПГ в Европу в июле 2026 года упал до 23-месячного минимума

Импорт СПГ в Европу упал до 23-месячного минимума в середине июля 2026 года. Снижение на 26% связано с высокой конкуренцией с Азией, ростом цен и аномальной жарой, что усложняет пополнение подземных хранилищ газа, сообщает ТАСС на основе данных GIE.

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