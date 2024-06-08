Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки выступили в Люксембурге

В Русском доме в Люксембурге состоялся концерт «Посольство мастерства», приуроченный ко Дню России. На сцене выступили солисты Санкт-Петербургского Дома музыки под руководством народного артиста РФ, виолончелиста Сергея Ролдугина.
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