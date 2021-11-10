Смертельно болен ненавистью к русскому народу

Любопытно, однакоПолитикаСмертельно болен ненавистью к русскому народу автор - Михаил Слободин В последний год очень активизировался большой поклонник лошадей и русофоб Александр Невзоров.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNana Абраменковсе они такие, потомки коммунистов.777Это сын полковника КГБ СССР - вот это воспитание, по коммунистически и сколько этих тварей ещё по нашей российской земле ходит. А ведь ещё ельцинские выблядки есть типа чубайсы и еже с ним...!!!елена куприяноваИнтересно знать, сколько иудиных серебрянников получает автор этого опуса за рекламу эха москвы и недоделка невзорова? Подробненько пересказывая невзоровский бред. Ведь о существовании этого радио большинство населения знает исключительно из таких гнусных опусов-реклам.Александр ВолковКак говаривал основоположник: - "Политическая проститутка!"сергей лисицкийОХ НУЖЕН 37 ГОДААлексейЕсли не образумится, ненависть его убьёт.Комментировать
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