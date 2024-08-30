30/08/24==Запрет России на полёты над своей территорией стал проблемой для Lufthansa

У "Люфтганзы" проблемы из-за запрета полётов над территорией России Западные страны, столкнувшись с ухудшением отношений с Москвой, ввели против России санкции, целью которых было нанести значительный урон её экономике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии