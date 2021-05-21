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Обязательное ношение масок в общественных местах отменят в Венгрии

Обязательное ношение масок в общественных местах отменят в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Обран утром в пятницу, 21 мая, заявил в беседе с журналистами, что большинство санитарных ограничений в стране, связанных с пандемией коронавируса нового типа, будут сняты.

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