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Президент Польши наложил вето на спорный законопроект о СМИ

Президент Польши наложил вето на спорный законопроект о СМИ

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на законопроект о СМИ, который, по словам противников, был направлен против новостного канала, принадлежащего американской медиакомпании Discovery и выступающего с критикой в адрес польского правительства.

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