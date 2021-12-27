Президент Польши наложил вето на спорный законопроект о СМИ

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на законопроект о СМИ, который, по словам противников, был направлен против новостного канала, принадлежащего американской медиакомпании Discovery и выступающего с критикой в адрес польского правительства.
Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на законопроект о СМИ, который, по словам противников, был направлен против новостного канала, принадлежащего американской медиакомпании Discovery и выступающего с критикой в адрес польского правительства.
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