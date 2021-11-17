автор - Анархия и воля. Получить гражданство России ! Для многих мигрантов это мечта, к которой они стремятся.
Сколько стоит гражданство и чего стоят такие граждане
Комментарии
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nyha
Сергей Росси
Верно. Живущие по приципу спи. ть и свалить тоже родину защищать не пойдут
а пидоры вообще имеют РОДИНУ?????
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5 час.
1
Виктор Сотников
Если есть бабло, то нет никаких проблем в получении гражданства, на дом или в указанное место принесут все документы.
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4 час.
2
Скиф Туран
Вячеслав Белослюдов
Встречный вопрос! А те, кто торгует российским гражданством пойдёт родину защищать? Они же уже продались! Это вам в голову не приходит? Если вы торгуете своим гражданством, то от других чего хотите? А, лично вы не торгуете? Тогда почему не пресекаете торговлю? Откуда резиновые квартиры и божьи одуванчики многократно выходящие замуж? Может на себя посмотреть сначала надо?
Командир партизанского отряда Медведев, с его же слов, прибившихся к отряду бывших парикмахеров, официантов, продавцов расстреливал, так как считал весь обслуживающий персонал, не мужчинами а потенциальными предателями не имеющими чувства Родины. Чувство Отчизны, качество врождённое, полученное по наследству от наших предков. Подобное чувство, невозможно воспитать у пришлого азиата, который уже предал свою родину, уехав за лучшей долей в нашу страну.
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3 час.
2
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