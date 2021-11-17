Медвежий угол

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Сколько стоит гражданство и чего стоят такие граждане

Сколько стоит гражданство и чего стоят такие граждане

автор - Анархия и воля. Получить гражданство России ! Для многих мигрантов это мечта, к которой они стремятся.

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Комментарии
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nyha
Сергей Росси
Верно. Живущие по приципу спи. ть и свалить тоже родину защищать не пойдут
а пидоры вообще имеют РОДИНУ?????
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1
5 час.
Виктор Сотников
Если есть бабло, то нет никаких проблем в получении гражданства, на дом или в указанное место принесут все документы.
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2
4 час.
Скиф Туран
Вячеслав Белослюдов
Встречный вопрос! А те, кто торгует российским гражданством пойдёт родину защищать? Они же уже продались! Это вам в голову не приходит? Если вы торгуете своим гражданством, то от других чего хотите? А, лично вы не торгуете? Тогда почему не пресекаете торговлю? Откуда резиновые квартиры и божьи одуванчики многократно выходящие замуж? Может на себя посмотреть сначала надо?
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2
3 час.

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