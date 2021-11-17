Сколько стоит гражданство и чего стоят такие граждане

Если есть бабло, то нет никаких проблем в получении гражданства, на дом или в указанное место принесут все документы.

Скиф Туран

Вячеслав Белослюдов Встречный вопрос! А те, кто торгует российским гражданством пойдёт родину защищать? Они же уже продались! Это вам в голову не приходит? Если вы торгуете своим гражданством, то от других чего хотите? А, лично вы не торгуете? Тогда почему не пресекаете торговлю? Откуда резиновые квартиры и божьи одуванчики многократно выходящие замуж? Может на себя посмотреть сначала надо?

Командир партизанского отряда Медведев, с его же слов, прибившихся к отряду бывших парикмахеров, официантов, продавцов расстреливал, так как считал весь обслуживающий персонал, не мужчинами а потенциальными предателями не имеющими чувства Родины. Чувство Отчизны, качество врождённое, полученное по наследству от наших предков. Подобное чувство, невозможно воспитать у пришлого азиата, который уже предал свою родину, уехав за лучшей долей в нашу страну.