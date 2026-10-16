С приходом октября головная боль у многих появляется чаще. Первой причиной обычно считают перемену погоды, однако сама по себе метеозависимость не является диагнозом и не входит в международную классификацию болезней.
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