Украина сейчас не имеет доступа к военной спутниковой системе, обсуждения по этому вопросу продолжаются, заявил госсекретарь США, помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио, общаясь с журналистами перед вылетом в Узбекистан.
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