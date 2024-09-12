Science Robotics: магнитный протез руки позволяет выполнять сложные движения

Ученые из Италии создали первый в мире протез руки, управляемый магнитными имплантами в мышцах. Его успешно испытали на первом пациенте, 34-летнем итальянце по имени Даниэль, который использовал протез в течение шести недель.
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