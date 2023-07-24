Поляки хотят мыть сапоги в Черном море, убитая Западенщина им не нужна

Natalija Osminina

Чушня. Понятно, что Польша зайдет на Галицию в качестве "миротворца" в составе "польско-литовского корпуса". И ради политических амбиций Дуды и получения гражданами Польши прав на реституцию. Путин сказал, что это его не волнует. А чтобы "заволновало" - Великобритания с США заплатят Дуде за провокацию в сторону Белоруссии (создав России второй фронт на западе), при этом пообещав помощь в случае ответного удара от Батьки. Кинутая на амбразуру Польшу огребет от него основательно, и Вагнеровцами и возможно ТЯО по Жешуву. В общем, будет повтор событий а-ля раздел Чехословакии - спасать Польшу ни Великобритания, ни США не будут, несмотря на свои обещания. Под шумок польской экспансии Великобритания рассчитывает добиться распада ЕС. В итоге Польше обеспечен 4-ый и последний в её никчемный жизни гиены раздел.