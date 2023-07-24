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Поляки хотят мыть сапоги в Черном море, убитая Западенщина им не нужна

Поляки хотят мыть сапоги в Черном море, убитая Западенщина им не нужна

«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» МОСКВЫ ОТКРЫЛИ ВАРШАВЕ ДОРОГУ К АННЕКСИИ УКРАИНЫ Польша рассматривает вопрос установления контроля над Западной Украиной через размещение там своих войск, заявил на совещании, которое Владимир Путин провел с постоянными членами Совета безопасности РФ, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Чушня.  Понятно, что Польша зайдет на Галицию в качестве &quot;миротворца&quot; в составе &quot;польско-литовского корпуса&quot;. И ради политических амбиций Дуды и получения гражданами Польши прав на реституцию.  Путин сказал, что это его не волнует.  А чтобы &quot;заволновало&quot; - Великобритания с США заплатят Дуде за провокацию в сторону Белоруссии (создав России второй фронт на западе),  при этом пообещав помощь в случае ответного удара от Батьки.  Кинутая на амбразуру Польшу огребет  от него основательно, и Вагнеровцами и возможно ТЯО по Жешуву. В общем, будет повтор событий а-ля раздел Чехословакии - спасать Польшу ни Великобритания, ни США не будут, несмотря на свои обещания. Под шумок польской экспансии Великобритания рассчитывает добиться распада ЕС.  В итоге Польше обеспечен 4-ый и последний в её никчемный жизни гиены раздел.
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