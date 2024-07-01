Воздушный шар с бомбой Карта мировых морских путей. На ней хорошо видно, что много судов идет в открытом море, особенно в Атлантическом и Тихом океанах.
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Воздушный шар с бомбой Карта мировых морских путей. На ней хорошо видно, что много судов идет в открытом море, особенно в Атлантическом и Тихом океанах.
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