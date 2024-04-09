Высокое содержание микроорганизмов: В Белоруссии запретили два вида очень популярного в России чая

Санитарные врачи соседней страны потребовали убрать из продажи чай "Гита" и "Принцесса Канди".Замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко подписал запрет на реализацию двух видов пакетированного чая из России.