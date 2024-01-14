Половину зарплаты до совершеннолетия: Муцениеце перестало хватать средств на воспитание детей

Развод Прилучного и Муцениеце уже долгое время находится в центре внимания. И вроде бы, актер живёт с красавицей женой и воспитывает от нее сына Микаэля, а Агата ездит по жарким странам с дальним приятелем и периодически отдает детей на воспитание папе.