Российские АПЛ окружили Великобританию

Александр Симаков

Вам эту информацию можно вообще никак не вопринимать. Эта информация сугубо для наглосаксонской элиты. Непонятно только, где Вы увидели карту с точками? Это просто рисунок, на котором показаны стрелками предполагаемы цели на территории Великобритании. Более точной информации, чем "Ходарёнок выразил уверенность, что эти атомные подводные лодки уже находятся у побережья Великобритании" в статье нет. Точная информацию только то, что три наших лодки вышли из Североморска. Информация к размышлению для наглосаксов.