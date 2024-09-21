Mike1975 При мне такого не было ! Допрыгалась, догадилась богомерзкая Мелкобриташка, незаконно оккупирующая Оловянный остров и угнетающая ирландцев, скотландцев и даже, страшно сказать, валлийцев ! Попили уиски и хватит.
Российские АПЛ окружили Великобританию
Комментарии
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Александр Симаков
Вам эту информацию можно вообще никак не вопринимать. Эта информация сугубо для наглосаксонской элиты. Непонятно только, где Вы увидели карту с точками? Это просто рисунок, на котором показаны стрелками предполагаемы цели на территории Великобритании. Более точной информации, чем "Ходарёнок выразил уверенность, что эти атомные подводные лодки уже находятся у побережья Великобритании" в статье нет. Точная информацию только то, что три наших лодки вышли из Североморска. Информация к размышлению для наглосаксов.
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9 час.
Eduard
Запад не успокоится пока их самих кровью не зальют! Толькрюих кровь остановит "передачи" оружия Украине!
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8 час.
ВК
Валерий Каплун
Пусть точек нет, но как приятно
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3 час.
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