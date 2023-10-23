Apple усердно работает над расширением применения искусственного интеллекта ...

Apple усердно работает над расширением применения искусственного интеллектаЗаявления Тима Кука (Tim Cook) о вовлечении Apple в разработку систем генеративного искусственного интеллекта на протяжении многих лет, по словам известного колумниста Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman) скрывают неприглядную правду о судорожных попытках компании встроиться в новую рыночную тенденцию.