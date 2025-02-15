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Мерц: Берлин готов поставить Киеву ракеты Taurus при согласии партнеров из ЕС

Мерц: Берлин готов поставить Киеву ракеты Taurus при согласии партнеров из ЕС

Лидер немецкого оппозиционного блока Христианского демократического союза (ХДС) и Христианского социалистического союза (ХСС) Фридрих Мерц заявил, что готов поставлять Украине ракеты Taurus при согласии всех европейских партнеров.

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