Микель Артета: Все ребята очень разочарованы и опустошены

Главный тренер «Арсенала» высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от вылета своей команды из четвертьфинала Лиги чемпионов и признался, что он не может найти слова, которые поддержали бы его подопечных.