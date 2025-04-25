Необычные пельмени гусиных канцтоварищей

Next рекомендует шоколадные пельмени ручной работы. Правда, они без начинки. Не очень понятно, что такое шоколадные пельмени без начинки, но, может, там и оболочки из теста нет? А тогда отсутствие шоколада никто и не заметит! *** Певица Максим совсем допилась уже, жалуется Ветер.