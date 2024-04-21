15 необычных предметов, которые вызвали интерес: каково их назначение?

Может интернет и сделал нас более ленивыми, но в то же время открыл много возможностей. Может нам и не нужно теперь часы просиживать в библиотеке, чтобы найти нужную информацию, но нужно порой пошерстить и интернет, чтобы что-либо найти.
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