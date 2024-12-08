Молдавский футболист снова забил за свой клуб в Нидерландах

Молдавский футболист Ион Николаеску снова забил за свой клуб "Херенвен" в чемпионате Нидерландов. В частности, сегодня в чемпионате Нидерландов прошел матч 15-го тура, в котором "Виллем ll" принимал на своем поле "Херенвен".