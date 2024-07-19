Акции Microsoft упали на 3,15% на фоне глобального сбоя

Акции американской корпорации Microsoft обесценились на 3,15%, а бумаги разработчика решений в области информационной безопасности Crowdstrike потеряли в стоимости 14,23% на фоне глобального сбоя в работе операционной системы Windows.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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