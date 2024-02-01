МФО и банки будут обязаны хранить записи разговоров с должниками три года

Согласно закону, который был принят в августе 2023 года, с 1 февраля банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны в течение трех лет хранить аудиозаписи взаимодействий с должниками, следует из закона.
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