У экс-сотрудников управделами президента изъяли 14 квартир и более 1 млрд рублей

Санкт-Петербургский городской суд признал законной конфискацию 1,3 млрд рублей, 14 квартир и 118 нежилых помещений у бывших сотрудников управделами президента России и связанных с ними предпринимателей по антикоррупционному иску Генпрокуратуры, узнал "Коммерсант".