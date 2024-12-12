У экс-сотрудников управделами президента изъяли 14 квартир и более 1 млрд рублей

Санкт-Петербургский городской суд признал законной конфискацию 1,3 млрд рублей, 14 квартир и 118 нежилых помещений у бывших сотрудников управделами президента России и связанных с ними предпринимателей по антикоррупционному иску Генпрокуратуры, узнал "Коммерсант".
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