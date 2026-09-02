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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«В футбол ребенка можно отдавать с 5-6 лет, чтобы он приобрел спортивные качества, чтобы понимал игру – в 10-12 лет. Раньше они не хотят заниматься тактикой и слушать». Дасаев о подготовке игроков

Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о возрасте, в котором детей стоить отдавать в футбол.

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