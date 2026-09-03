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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Россиянка Козякина завоевала серебро на дистанции 10 км на юниорском первенстве мира по плаванию на открытой воде

Россиянка Полина Козякина завоевала серебро на юниорском первенстве мира по плаванию на открытой воде в аргентинском Санта-Фе.

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