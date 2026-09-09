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979-й гол Роналду в карьере помог «Аль-Насру» победить «Абху»

979-й гол Роналду в карьере помог «Аль-Насру» победить «Абху»

«Аль-Наср» одолел «Абху» в матче шестого тура саудовской Про-Лиги сезона-2026/27. Встреча прошла на стадионе «Аль-Аввал» и завершилась со счётом 2:1.

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