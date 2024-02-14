На Камчатке проведены зачётные стрельбы в рамках сбора гранатомётчиков морской пехоты Тихоокеанского флота

Расчёты ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических станковых АГС-17 «Пламя» отработали скрытное перемещение, оборудование и маскировку позиций, а также выполнили стрельбы по неподвижным и движущимся целям.
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