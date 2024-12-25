В окружных учебных центрах ВВО стартовали сборы с командирами отделений

За несколько дней участники сбора должны сдать зачеты по основным предметам боевой подготовки, в частности, вождению боевой техники, стрельбе, инженерной подготовке и тактике.
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