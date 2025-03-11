«Кончится лето»: в чем сила, брат?

В кинотеатрах — криминальная психодрама «Кончится лето» начинающих, но уже прославленных якутских вундеркиндов Мункуева и Арбугаева, завоевавшая первый приз на фестивале актуального российского кино «Маяк» в Геленджике.
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