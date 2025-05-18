🏆Серебряные медали у наших гимнасток! Вчера в Волгограде проходил Открытый турнир по эстетической гимнастике "Гармония весны".
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🏆Серебряные медали у наших гимнасток! Вчера в Волгограде проходил Открытый турнир по эстетической гимнастике "Гармония весны".