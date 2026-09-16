Мишустин обсудил с главой "Россетей" подготовку к зимнему периоду

Подготовка энергетической инфраструктуры к зимнему периоду стала главной темой встречи премьера Михаила Мишустина с генеральным директором "Россетей" Андреем Рюминым.
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