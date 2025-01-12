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Царьград

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Пулково вновь принимает рейсы: 33 самолета временно использовали запасные аэродромы.

Пулково вновь принимает рейсы: 33 самолета временно использовали запасные аэродромы.

Пулково в Санкт-Петербурге возобновил работу после временного закрытия из-за снегопада. Очистка полос завершена, а коэффициент сцепления соответствует нормам.

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