«Фонтанка»: цены услуг эскортниц на ПМЭФ в этом году достигают 3 млн рублей

В этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) участники, кто-то с радостью, а кто-то с сожалением наблюдают небывалый наплыв предлагающих желающим приятно провести время в компании очаровательной девушки, представительниц слабого пола.
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